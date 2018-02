Tumori | gli esperti | “Allarme malnutrizione dopo la grastrectomia”

Tumori : nel 2017 in Calabria stimati 10.450 nuovi casi - “scarsa adesione agli screening” : Nel 2017 in Calabria sono stati stimati 10.450 nuovi casi di tumore (5.650 fra gli uomini e 4.800 fra le donne). I 5 Tumori più frequenti nella Regione sono quelli del colon retto (1.600), seno (1.300), polmone (1.100), prostata (1.000) e stomaco (350). È la fotografia dell’universo cancro in tempo reale raccolta nel volume “I numeri del cancro in Italia 2017” realizzato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall’Associazione ...

Tumori - 1 su 3 è evitabile : lo stile di vita consigliato dagli esperti : I Tumori rappresentano ancora uno dei nemici principali della società moderna, lo sanno bene i tanti esperti che giorno dopo giorno mettono la loro intelligenza e le loro capacità per rendere questa malattia sempre più prevenibile e curabile. Un tumore su 3 potrebbe essere evitato con uno stile di vita sano, mentre uno su 3 potrebbe essere curato se tutti aderissero ai programmi di screening per la diagnosi precoce. Ognuno può fare la sua parte ...

Tumori - gli oncologi Usa designano la scoperta dell’anno : è la nuova immunoterapia : La rivoluzionaria terapia che ‘arma’ le cellule del paziente stesso contro i Tumori del sangue, è la “scoperta dell’anno” secondo l’associazione degli oncologi Usa. L’Asco ha pubblicato oggi, alla vigilia della Giornata mondiale del cancro, il suo report annuale, dedicato alle ricerche che nell’anno appena trascorso si sono distinte per il maggior impatto clinico e più possibilità di sviluppo. La ...

Malattie genetiche e Tumori addio - creata in Italia l'arma che rimuove gli errori nel Dna : Arriva dal Cibio , Centre for Integrative Biology , dell' università di Trento l'annuncio di una scoperta in grado di cambiare il futuro del mondo. Un team di ricercatori ha infatti trovato il modo di perfezionare la tecnica del taglia-incolla del Dna tanto da aprire la strada alla possibilità di correggere e dunque curare una moltitudine ...

Il fumo e le malattie correlate : consigli per prevenire i Tumori : Si svolgerà oggi alle 17.30 nel salone della circoscrizione 7, in via Rismondo 2, l’incontro “Il fumo e le malattie correlate – Informazioni e consigli per prevenire i tumori”. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla partecipazione in collaborazione con la Lega Italiana…Continua a leggere →

Tumori : continua il calo dei decessi negli Usa : Buone notizie dagli Stati Uniti sul fronte della lotta al cancro. Gli ultimi dati americani parlano di una costante riduzione della mortalità per tumore. Il tasso di morti per queste patologie è sceso dell’1,7% dal 2014 al 2015, continuando così il calo iniziato nel 1991. Una frenata che si è tradotta in questo lasso di tempo in 2,4 milioni di morti di cancro in meno. Questi i dati riportati in Cancer Statistics 2018, il report annuale su ...

Tumori : gli spermatozoi diventano ‘navette’ anticancro : Continua la ricerca per combattere i Tumori e, dopo i batteri-sottomarino e i globuli rossi, in futuro anche gli spermatozoi potrebbero essere usati come navette per trasportare farmaci anticancro grazie alla loro abilità di nuotare e legarsi alle cellule uovo. Lo rivela uno studio che descrive i risultati dei primi test su cellule del tumore al collo dell’utero fatte crescere in laboratorio. La ricerca, pubblicata sulla rivista Acs Nano, ...

Scienziati campani scoprono come togliere energia ai Tumori : La lotta al cancro fa un passo avanti. Due Scienziati del Sud Italia, il beneventano Antonio Iavarone e la barese Anna Lasorella, hanno individuato negli Stati Uniti il modo di togliere energia a una...

Salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e Tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

Tumori : un nuovo studio svela gli effetti dei composti della zucchina gialla sulle cellule tumorali : I ricercatori del Laboratorio de Genotoxicología dell’Universidad de Córdoba e dell’area di genomica e biotecnologia del Centro IFAPA La Mojonera in Almería hanno associato composti della buccia e della polpa della zucchina gialla alla morte di cellule tumorali. In concreto, gli esperti hanno rilevato che alcune vitamine e pigmenti dell’ortaggio rallentano la crescita del cancro in linee cellulari di leucemia umana. Negli esperimenti gli ...

Ecco in quali alimenti si trova il gene responsabile della formazione spontanea di Tumori negli uomini : Uno zucchero chiamato Neu5Gc è collegato alla formazione spontanea di tumori negli uomini. I ricercatori dell’University of Nevada, guidati dallo spagnolo David Álvarez Ponce, hanno analizzato la storia evolutiva del gene CMAH, che permette la sintesi di questo zucchero, e hanno mostrato quali gruppi di animali hanno perso il gene e quindi sono più adatti all’alimentazione umana. Circa 2 milioni di anni fa, gli umani hanno vissuto un cambiamento ...