The Secret of Mana disponibile da oggi

Star Wars : Secrets of The Empire - vediamo un interessante dietro le quinte dell'esperienza VR : La realtà virtuale è senz'altro il modo perfetto per interagire con in nostri franchise preferiti, e come sappiamo tutti uno dei più conosciuti ed amati nella storia del cinema è proprio Star Wars.Come riporta VRfocus, è stato pubblicato un interessante video che svela i retroscena dell'esperienza VR di Star Wars: Secrets of the Empire. Lanciata lo scorso anno, quest'esperienza VR è ancora disponibile in Inghilterra al Westfield London, mentre ...