CAOS SIRIA L' esercito curdo creato dagli Usa per prendersi il petrolio siriano

CAOS SIRIA/ Putin ferma (per ora) la sfida aperta tra Israele e Iran : Ieri un F16 israeliano è stato abbattuto in SIRIA durante una rappresaglia effettuata contro droni Iraniani. GIrandola di telefonate Usa-Russia-Israele. Sarà escalation? PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 06:01:00 GMT)ERDOGAN IN ITALIA/ E in SIRIA comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne), di M. MauroCAOS SIRIA/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. Ricci

CAOS SIRIA/ Usa contro Turchia - così Trump rema contro la pace : Prosegue nel Nord curdo l'offensiva di Ankara. Intanto a Sochi si è aperto il Congresso del dialogo nazionale SIRIAno con 1.600 rappresentanti di pariti e movimenti. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:04:00 GMT)CAOS SIRIA/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo, così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana, di P. RicciCAOS SIRIA/ Perché Erdogan continua a sostenere i ribelli islamisti?, di P. Ricci

CAOS SIRIA/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo - così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana : La Turchia ha lanciato l'operazione "Ramo d'ulivo" contro le forze curde dislocate sul confine SIRIAno. Una risposta agli Usa che vogliono uno stato curdo autonomo. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Perché Erdogan continua a sostenere i ribelli islamisti?, di P. RicciCAOS SIRIA/ I segreti del "buco nero" (pagato da Trump) al confine con la Giordania, di P. Ricci

CAOS SIRIA/ I segreti del "buco nero" (pagato da Trump) al confine con la Giordania : Ad al Tanf, in prossimità del confine siro-giordano, gli Usa hanno costituito una zona sotto il loro controllo in cui addestrano ex miliziani dell’Isis sconfitto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 06:02:00 GMT)CAOS IRAN/ Gli Usa sono solo spettatori?, di S. SbaiSIRIA/ Perché i media dell'occidente hanno nascosto la liberazione di Aleppo?, di P. Ricci

CAOS SIRIA/ Stupri di massa - i conti che non tornano nella propaganda francese anti Assad : Come ormai consuetudine, in concomitanza dei negoziati di pace a Ginevra è spuntato un nuovo "dossier" per lanciare l'ennesima campagna anti Assad. Il punto di PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Le sanzioni della Ue colpiscono il popolo e aiutano il jihadTERZA GUERRA MONDIALE/ L'inganno di Israele contro Assad: soldi e supporto a Isis e al Qaeda