Fed Cup 2018 | Italia ai play-off per tornare in Serie A Quando si giocano? Programma

Fed Cup 2018 - le possibili avversarie dell’Italia ai play-off. Spareggio per tornare in Serie A! : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi il play-off che vale il ritorno nel World Group I, la Serie A del tennis femminile mondiale. L’Italia, in accordo con il ranking per nazioni, sarà opposta ad una delle quattro teste di Serie, che saranno Bielorussia (1), Svizzera (2), Olanda (3), e Belgio (4), ovvero i Paesi usciti sconfitti dal primo ...

Diretta/ Fed Cup 2018 Italia Spagna (3-2) : Deborah Chiesa ci porta ai playoff! Il doppio perde : Diretta Fed Cup 2018: Italia Spagna 3-2. E' finita con la grande vittoria di Deborah Chiesa sulla Arruabarrena-Vecino, che porta la nostra nazionale ai playoff per il Gruppo Mondiale(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:19:00 GMT)

Fed Cup - l'Italia batte la Spagna e accede ai playoff : CHIETI. l'Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti. Una vittoria che permette ...

Tennis - Fed Cup : l'Italia vince 3-1 contro la Spagna e conquista i playoff : TORINO - l'Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti. Una vittoria che permette ...

Tennis - Fed Cup : Errani e Chiesa tutto cuore - le azzurre stendono la Spagna : CHIETI - La giovane Italia lancia un segnale importante. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin hanno infatti sconfitto per 3-1 la Spagna nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World ...

Fed Cup 2018 : le voci delle azzurre dopo la strepitosa vittoria sulla Spagna. Entusiasta Deborah Chiesa : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna a Chieti ed ora ad aprile andrà a giocarsi l’accesso al World Group I, la Serie A della Fed Cup. Al sito della Federtennis, ecco le dichiarazioni delle azzurre dopo il trionfo di oggi. Il punto decisivo è stato portato da Deborah Chiesa, che Entusiasta, ha dichiarato: ”Ho messo in campo davvero tutto quello che avevo. Voglio ringraziare Tathiana Garbin per la fiducia che mi ha dato. Ho tirato fuori ...

Fed Cup 2018 - L’ITALIA MATA LA SPAGNA! Deborah Chiesa EROICA - batte 7-6 al terzo Lara Arruabarrena! : E’ una Deborah Chiesa strepitosa quella che, nel quarto incontro della sfida tra Italia e Spagna sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti (valida per il primo turno del World Group II di Fed Cup), piega la n.82 del ranking WTA Lara Arruabarrena con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 in 2 ore e 32 minuti di partita. Un match in cui non sono mancati i colpi di scena con l’azzurra avanti di un set e di un break nel ...

Fed Cup 2018 - L’ITALIA MATA LA SPAGNA! Deborah Chiesa EROICA - batte 7-6 al terzo Lara Arrusbarrena! : E’ una Deborah Chiesa strepitosa quella che, nel quarto incontro della sfida tra Italia e Spagna sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti (valida per il primo turno del World Group II di Fed Cup), piega la n.82 del ranking WTA Lara Arruabarrena (n.82 del mondo) con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 in 2 ore e 32 minuti di partita. Un match in cui non sono mancati i colpi di scena con l’azzurra avanti di un set e ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 3-1 in DIRETTA : Chiesa vince al tie break del terzo set con Arruabarrena! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 in DIRETTA : Chiesa al terzo set con Arruabarrena! Sotto 3-4 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 in DIRETTA : Chiesa al terzo set con Arruabarrena! Sotto 1-3 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 in DIRETTA : Chiesa al terzo set con Arruabarrena! Sotto 1-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

Diretta/ Fed Cup 2018 Italia Spagna streaming video e tv : Chiesa e Arruabarrena sono al 3^ set! : Diretta Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. A Chieti su terra rossa sarà decisiva la seconda giornata, Sara Errani ci regala il secondo punto e il primo match point(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:20:00 GMT)

DIRETTA / Fed Cup 2018 Italia Spagna streaming video e tv : Deborah Chiesa a un set dalla qualificazione! : DIRETTA Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. A Chieti su terra rossa sarà decisiva la seconda giornata, Sara Errani ci regala il secondo punto e il primo match point(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:39:00 GMT)