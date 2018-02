Terremoto | forte scossa a Taiwan

Forte scossa di Terremoto in Afghanistan [DATI] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata registrata dall’Istituto Geofisico statunitense USGS alle 07:07 UTC in Afghanistan, a 35 km sud da Jarm. L’evento è stato localizzato ad una profondità di circa 191 km, ed è stato avvertito nella capitale Kabul. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto in Afghanistan [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.