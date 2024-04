Infettivologi - ' coperture vaccinali in cal - serve rivedere campagna autunnale'

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema diin Italia. E' emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona", l'evento annuale che riunisce i microbiologi eda tutta Europa e non solo, "quella anti-Covid in Italia non è stata molto efficace, siamo arrivati al 12% dei soggetti a rischio immunizzati mentre il resto d'Europa è sopra il 50%. L'Italia devela politica sulle vaccinazioni e tra pochi giorni uscirà un documento congiunto Simit-Siti per preparare la prossimavaccinaleche - secondo noi - dovrà raccomandare anche l'anti-Covid insieme all'antinfluenzale. C'è anche preoccupazione per l'epidemia di morbillo che sta creando diversi problemi in vari stati europei. Insomma, il tema delle ...

infettivologi, 'coperture vaccinali in calo, serve rivedere campagna autunnale' - 'C'è un problema di coperture vaccinali in Italia. E' emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona', l'evento annuale che riunisce i microbiologi e infettivologi da tutta Europa e non ...

Continua a leggere>>

Morbillo, casi nel mondo quasi raddoppiati: 321mila nel 2023 - Nel mondo sono in corso diverse epidemie di morbillo e alcuni focolai sono in aumento. I microbiologi clinici e gli infettivologi europei, e non solo, sono riuniti a Barcellona per l'Escmid Global, il ...

Continua a leggere>>

Morbillo, aumento dei casi. Bassetti: chi può chiedere l'esame sierologico - "Morbillo, cosa può fare il singolo Se non si è stati vaccinati o non si è fatta la malattia, o si hanno dubbi in merito, ...

Continua a leggere>>