Finisce la guerra a Gaza? Fiducia sulla tregua - da chi arriva grande ottimismo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Uno spiraglio di speranza. Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, si è detto «fiducioso» in merito a una nuova proposta per unanella Striscia,quale è in attesa della risposta di Hamas e di Israele. «La proposta ha preso in considerazione le posizioni di entrambe le parti e ha cercato di ottenere moderazione», ha detto da Riad mentre partecipava alla sessione speciale del World Economic Forum. Nel frattempo la leadership di Hamas non intende lasciare il Qatar, ma si trasferirebbe in Giordania se dovesse farlo. Moussa Abu Marzouk dissipa le voci secondo cui la leadership politica del gruppo palestinese potrebbe trasferirsi dal Qatar in Iraq, Siria o Turchia. Marzouk ha detto alla rete televisiva iraniana al-Alam che «qualsiasi potenziale ...