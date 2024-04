Era una serata piovosa Stavo attraversando sulle strisce pedonali Una macchina mi ha presa in pieno

(Di lunedì 29 aprile 2024) La fascia da Miss Italia ma non solo. Edelfa Chiara Masciotta è molto di più. Nel 2005 è stata eletta più bella d’Italia, ma da allora sono cambiate tante cose: è diventata mamma ed interior designer. L’ex Miss le racconta in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Rivelando anche perché a un certo punto ha deciso di abbandonare il mondo della recitazione e confessando fino a che punto è cambiata la sua vita dopo l’incidente di cui è stata vittima nel 2019. Miss Italia 2022: chi è Lavinia Abate, la nuova reginetta che ha ...

Dalla fascia di Miss Italia alla canotta, Alice Sabatini si toglie i tacchi per indossare le scarpe da basket . La stella di Montalto di Castro, divenuta famosa per aver vinto Miss Italia nel 2015, dopo sei anni di inattività torna a giocare alla pallacanestro. A darle questa nuova opportunità è... Continua a leggere>>

‘Mi sono ritrovata senza naso, sto diventando sorda da un orecchio’: l’ex miss Italia racconta il calvario dopo l’incidente - Edelfa Chiara Masciotta, ex miss Italia, ha raccontato dell’incidente che l’ha fatta “ritrovare senza naso” e che oggi la sta rendendo sorda da un orecchio.

Continua a leggere>>

Edelfa Chiara Masciotta: “Per l'incidente sto diventando sorda" - La ex miss Italia: “Ho lasciato tutto per mio figlio” Dalla passerella delle reginette al ruolo di mamma e di donna che lavora in uno studio di progettazione, senza rimpianti. Ha lasciato il mondo del ...

Continua a leggere>>

L’ex miss Italia: “Mi sono ritrovata senza naso” - L'ex miss Italia Edelfa Chiara Masciotta rivela dettagli del tragico incidente: "Mi sono ritrovata senza naso e piena di cicatrici".

Continua a leggere>>