No Lopetegui - vogliamo Conte | la rivolta del Milan contro Cardinale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) In meno di una settimana è venuto giù tutto. Fuori dall'Europa League, battuti ne derby dello scudetto della seconda stella interista, costretti a vedere i cugini invadereo per le celebrazioni e spaccati in due come non accadeva da anni. Anzi, compatti in un'unica direzione contraria, però, a quella della proprietà e del club. Un inedito per Gerrye anche per Elliott. Era dai tempi dell’ultimo Berlusconi che il popoloista non sivai proprietari dele sta avvenendo nel nome del successore di Stefano Pioli sulla panchina. Che il tecnico dello scudetto 2022 sia arrivato al capolinea è ormai chiaro a tutti. Impossibile sopravvivere ai sei derby persi di fila, a una stagione fatta più di ‘out’ (Champions League, Coppa Italia, Europa League e troppo ...