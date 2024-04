Milan - infortunio per Loftus-Cheek | c’è lesione I tempi di recupero

(Di lunedì 29 aprile 2024) Brutte notizie per l’allenatore delStefano Pioli che dovrà fare a meno di: l’esito degli esami dopo l’Nel corso della partita contro la Juventusè stato costretto a lasciare il terreno di gioco a seguito di un leggero problema muscolare. L’impressione a caldo è che il centrocampista inglese fosse riuscito a fermarsi in tempo, ma gli esami strumentali hanno dato una risposta diversa. Oggi, lunedì 29 aprile 2024, infatti, il giocatore delsi è sottoposto a una risonanza magnetica che ha rilevato unadi basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Il centrocampista rossonero ha già iniziato il percorso dima le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno. ...

