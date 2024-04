Ue | alcuni Stati riconosceranno Palestin

Borrell,vari Stati Ue riconosceranno la Palestina a maggio - Diversi Stati membri europei riconosceranno entro maggio lo Stato palestinese: lo ha detto il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, a margine di una riunione speciale del Forum economico ...

Caffè e sostenibilità: il Vietnam adotta gli standard UE contro la deforestazione - Simexco Daklak, tra i principali produttori di caffè del Vietnam, ha annunciato di aver attivato gli standard del regolamento UE sulla deforestazione ...

Sanità, Nursing Up: "Infermieri sudamericani reclutati Un flop" - A 5 mesi dal loro arrivo occorre ancora un tutor bilingue, e la loro presenza in servizio non ha rappresentato una svolta per l'assistenza ...

