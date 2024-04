4 Strade più una per aiutare il nostro corpo a tornare in forma

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di lunedì 29 aprile 2024) Con l’arrivo dell’estate e la prospettiva di mettersi più a nudo, moltissime di noi vengono colte dal desiderio di “in”, per sentirsi più sicure e a proprio agio durante i mesi caldi. È più che normale, specialmente in una società come la nostra, voler curare l’aspetto esteriore, ma è importante farlo con amore e rispetto per se stesse, senza che da desiderio si trasformi in ossessione e senza che ciò diventi causa di malessere. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. L’equilibrio tra una sana e legittima voglia di raggiungere propri traguardi estetici e l’inseguimento di canoni di perfezione irraggiungibili, in un mondo che spesso ci fa pesare sulle spalle la pressione di dover per forza “essere perfette”, non è facile. Quello che possiamo fare è crearci unequilibrio, consapevoli che se da un lato non ...