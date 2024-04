Pistola puntata al volto e minacce con bottiglie rotte | arrestato rapinatore seriale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Perugia, 29 aprile 2026 - Puntava lain faccia alle vittime e le minacciava con vetri di. Era il terrore dei commercianti e degli anziani, che rapinava con queste tecniche. Ora però ha finito di spaventare la gente, perché è stato rinchiuso nel carcere di Capanne. La Polizia di Perugia haun nigeriano di 37 anni, responsabile di quattro rapine, di cui tre in concorso con un altro soggetto indagato, commesse con l'aggravante dell'uso di una. Le rapine sono avvenute negli ultimi tre mesi ai danni di 5 persone. I fatti: la prima rapina è avvenuta il 17 gennaio nel parcheggio di un esercizio commerciale, dove l'uomo avrebbe avvicinato la vittima per chiederle del denaro e, al suo rifiuto, dopo aver tentato di impossessarsi con forza della sua borsa, le ...

