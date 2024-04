Se non puoi batterli unisciti a loro | Musk fa affari in Cina Stretto l' accordo tra Tesla-Baidu per la guida autonoma

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il patron diElonha lasciato Pechino dopo una visita lampo nel corso della quale la casa automobilistica americana ha superato due ostacoli fondamentali per introdurre il suo sistema di assistenza allanel più grande mercato automobilistico del mondo.è arrivato a Pechino domenica per il suo secondo viaggio inin meno di un anno, e durante la sua visita ha incontrato alti funzionari tra cui il premier Li Qiang. Lo stesso giorno, i modelli prodotti localmente dasono stati inseriti tra i veicoli elettrici che soddisfano i requisiti di sicurezza dei dati della, superando un ostacolo normativo fondamentale. Segui sutaliani.it

Un'auto che sbanda ripetutamente e finisce la sua corsa su una barriera di sicurezza alla velocità di circa 110 km/h. Un Incidente come tanti? No, perché la vettura era una Tesla con l'Autopilot attivato per procedere in modo automatico lungo il percorso mentre, come è stato appurato dopo lo

Tesla, visita lampo di musk in Cina. Ostacoli superati - Tesla ha raggiunto un accordo con il gigante cinese della ricerca sul web Baidu, relativo alle sue funzioni di mappatura e navigazione. Lo riportano diverse testate statunitensi. L'amministratore dele

Wall Street, Tesla in rialzo dopo il via libera alla guida autonoma in Cina - Tesla ha registrato un incremento dell'11,4% nel premercato dopo aver superato alcuni ostacoli normativi che limitavano la distribuzione del suo software Full Self-Driving in Cina. Questo successo seg

Tesla, collaborazione con Baidu per portare la Full Self Driving in Cina - L'introduzione della Full Self Driving potrebbe consentire a Tesla di rilanciare le vendite all'interno del Paese.

