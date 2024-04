Domande per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali Modello di circolare da parte del Dirigente

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 29 aprile 2024) In un recente comunicato, datato 22 aprile 2024, emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, è stato annunciato un aggiornamento importante per le lavoratrici madri. Il documento, noto come nota 3023, riguarda la riapertura dei termini per l'invio delletelematiche finalizzate all'ottenimento dell'esonero dal pagamento deiper le dipendenti a tempo indeterminato. Questa opportunità è resa possibile grazie alle disposizioni dell'articolo 1, commi 180 a 182, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, evidenziando il continuo impegno del Ministero nel supportare il lavoro femminile e la maternità. L'articolo .