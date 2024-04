Baby Reindeer | parla la donna che forse ha ispirato il personaggio di Martha

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sta facendo parecchiore di sé, la nuova miniserie Netflix, che ha conquistato il pubblico per i temi trattati e grazie al passaparola social. Basata sull’esperienza di stalking vissuta dal creatore e attore protagonista Richard Gadd, la serie ha scatenato una vera e propria caccia all’identità dei personaggi, in particolar modo la stalker,. La serie, infatti, racconta la persecuzione veramente subita da Gadd da parte di unaossessionata, che, secondo quanto dichiarato da lui stesso, lo tormentava con messaggi, email e lettere. Un’esperienza che il comico ha deciso di trasformare in una serie tv di finzione, che evitasse di divulgare il nome della. Facendo delle ricerche web, però, alcuni utenti sarebbero riusciti a risalire al profilo della ...