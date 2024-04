Fassino - consegnata l’informativa | cosa c’è nel dossier sul profumo

(Di lunedì 29 aprile 2024)è stata depositata. I poliziotti della Polaria hanno consegnato alla procura di Civitavecchia ilche ricostruisce il presunto furto di una confezione dida parte di Pieroin un negozio del duty free di Fiumicino. L’esponente dem è stato denunciato, lui nega ogni addebito ma molto dipende da quello che emergerà dal video di sorveglianza che ha registrato quanto avvenuto il 15 aprile scorso nello scalo della Capitale. Intanto emergono nuove indiscrezioni e dettagli in merito alla vicenda che ha coinvolto il deputato del Partito Democratico Piero, ex sindaco di Torino. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche,è stato accusato dal personale del duty free dell’aeroporto di Fiumicino di aver tentato di sottrarre un ...

Fa parte di - GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

Continua a leggere>>

Per la prima volta un Papa parteciperà ai lavori del G7 - 33 notiziari quotidiani d’informazione: 13 notiziari tematici nazionali e 20 notiziari regionali, oltre 2.000 lanci multimediali al giorno, 6 newsletter, 7 Tg e Gr tematici ...

Continua a leggere>>

Le news su Bianca Berlinguer, Bima (Crt), Carrozza, fassino, Open di Mentana, Palenzona e non solo - Che cosa si dice e che cosa non si dice su Bianca Berlinguer, Bima (Crt), Scurati, Bortone, Carrozza e non solo. Pillole di rassegna stampa a cura di Michele Arnese, direttore di Start Magazine ...

Continua a leggere>>