Morto in strada un turista americano | stava visitando Roma insieme alla famiglia

Porlezza , 25 aprile 2024 – E’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale, in gravissime condizioni di ipotermia, nonostante il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Lecco. Non ce l’ha fatta il turista francese di 34 anni finito questa mattina nelle acque gelide del torrente Cuccio a Porlezza , dopo ... Continua a leggere>>

Pania Chhom è stato recuperato a 20 metri di profondità nel lago di Lugano nella mattinata del 25 aprile. Il 34enne francese si era tuffato nel torrente di Porlezza (Como) per salvare il suo cane che era scivolato in acqua.Continua a leggere Continua a leggere>>

Tragedia sul lago di Lugano nella mattinata di giovedì 25 aprile. Un turista francese è morto per annegamento all'ospedale di 'Manzoni' di Lecco. Si era tuffa no nel torrente Cuccia per cercare di salvare il suo cane che era scivolato in acqua. Ma purtroppo non ce l'ha fatta. I vigili del fuoco lo ...

Malore a Roma, turista americano collassa e muore in strada davanti ai suoi familiari: choc in via Labicana - morto in strada a Roma, davanti ai suoi familiari. Per il turista fatale un malore. Intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale in via Labicana, al centro della Capitale, per.

Accusa malore mentre cammina in strada, morto un turista. Era in vacanza a Roma con la famiglia - Tragedia a Roma dove un turista americano di 77 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava camminando in strada. L'uomo era in vacanza nella Capitale con alcuni familiari che in quel ...

morto nel lago per salvare il cane: «Qui tutti scossi dalla tragedia» - Porlezza La disgrazia di giovedì. Il proprietario del campeggio: «Erano arrivati in camper». Non disposta l'autopsia Nessuno lo conosceva, ovviamente, a Porlezza, ma la sua tragica scomparsa in acqua ...

