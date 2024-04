Traffico Roma del 29-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la via del mare e la Laurentina chiusa per lavori urgenti via Felice m da via Mario Carucci e via di Tor Pagnotta inevitabile la formazione rallentamenti nelle ore di maggiorrallentamenti in via di Acqua Bullicante per un incidente avvenuto all’altezza di via del Pigneto dalle 14 di questo pomeriggio via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro Per consentire attività di montaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento del concerto del Primo Maggio di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...