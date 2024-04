Milano - ordina un calice di vino ma le servono detersivo per la lavastoviglie | grave una 51enne Indagata la titolare del locale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Hato undima al suo interno, al posto della bevanda, c’era, non è ancora chiaro se solo o mischiato, del detergente per la. Per questo una donna di 51 anni è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all’ospedale San Carlo dicon lesioni all’esofago. L’incidente è avvenuto a Lorenteggio, in via privata Carlone. Secondo quanto ricostruito ladel, una donna di origini cinesi di 54 anni, avrebbe riutilizzato le bottiglie delper riempirle con detergente per lasenza cambiare le etichette e portando così in tavola ilal posto del. Il, un bar adibito anche a tavola fredda, è stato ...

