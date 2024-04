VivaRai2! - Fiorello | Meloni chiede di scrivere Giorgia sulla scheda? Al massimo le daranno Sanremo ’9 - Vannacci vuole ' eter -' , Schlein ‘quell’altra’ - VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ancora una volta una gag diè diventata virale sul web. A finire sotto la lente di ingrandimento dello showman siciliano è la strategia di comunicazione di, in vista delle elezioni europee. Durante la penultima puntata di!,ha commentato l'annuncio fatto dal

Fiorello, affiancato da Biggio e Casciari, torna con una nuovo puntata di VivaRi2! e commenta in modo esilarante i titoli dei quotidiani, facendo divertire il pubblico. L'ospite di oggi è stato Nicola Savino e, a chiudere la puntata, Roberto Bolle, collegato telefonicamente.

L'ultimo lunedì di aprile è coinciso con il via della penultima settimana della stagione di 'VivaRai2!'. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato il buongiorno con la consueta dose di buonumore tra musica e notizie del giorno. Fiorello scherza sulle elezioni Si parte dalla satira

fiorello scherza sulla richiesta di meloni in Viva Rai 2 - Durante l'ultima puntata di Viva Rai 2, lo showman fiorello ha fatto una battuta sulla richiesta della premier Giorgia meloni. La leader politica aveva suggerito di scrivere solo il suo nome di battesimo sulla scheda elettorale.

fiorello: «meloni chiede di scrivere "Giorgia" sulla scheda Vannacci vuole "Etero". E Schlein...» - Il video - Link Embed https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/fiorello-vannacci-come-meloni-sulla-scheda-scrivete-solo-etero/468153/469107

meloni come Marilyn, underwear con bandiera Ue nell’opera di Palombo - ROMA – Le elezioni Europee sono alle porte, da poche ore la presidente del Consiglio Giorgia meloni leader di Fratelli d’Italia e dei conservatori europei ha annunciato la sua discesa in campo e nel c ...

