LIVE Paolini-Andreeva - WTA Madrid 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurra al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 LADI COBOLLI-KHACHANOV (5° MATCH DALLE 11.00) 1-0 Break. Decolla il rovescio incrociato del, che cede la battuta. 30-40 Palla break. Risposta di dritto carica e profonda della diciassettenne. 30-30 Scappa via il dritto lungolinea della russa. 15-30 Non passa il dritto incrociato di Jasmine. 15-15 Risposta vincente con il rovescio lungolinea di. 15-0 Subito un gran rovescio lungolinea vincente della toscana. PRIMO SET 15:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match conal. 15:33 Ci siamo. Accolte ...