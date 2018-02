Westworld | il trailer ufficiale e la data d' uscita della seconda stagione

Svelati trailer e data prèmiere di Westworld 2 al SuperBowl - tra ritorni inattesi e tori meccanici (video) : L'attesa è stata ripagata per i fan di una delle serie HBO più apprezzate: durante il SuperBowl sono stati Svelati trailer e data prèmiere di Westworld 2, il cui ritorno avviene a quasi due anni di distanza dal primo capitolo. Tuttavia, pare si tratti solo di una parte del promo esteso della seconda stagione, ma è sufficiente per mostrare scene inedite. Inoltre, la data prèmiere è la conferma di quanto gli at tori Evan Rachel Wood e Jeffrey ...

Svelato il primo teaser di Westworld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...