L' Ambasciata dell' Honduras interviene | ecco cosa rischia Francesco Monte

Pence : Ambasciata Usa a Gerusalemme prima della fine del 2019 - : Il vicepresidente lo ha annunciato durante un discorso al parlamento israeliano. Il numero due di Trump è stato contestato con cartelloni dai deputati arabo-israeliani, successivamente allontanati ...

Julian Assange non si lava e puzza : esasperati i dipendenti dell'Ambasciata ecuadoriana a Londra : Il Foreign Office britannico, però, ha rifiutato, verosimilmente per le pressioni di Washington, che loo considera uno degli uomini più pericolosi al mondo per la sicurezza nazionale. Assange, ...

Trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme - altre Nazioni seguiranno gli Usa : Lo Stato di Israele sta tenendo contatti con almeno 10 Nazioni per il Trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme. Lo ha comunicato il vice ministro degli Esteri, Tzipi Hotovely, precisando che alcuni sono europei. Le richieste – ha spiegato Hotovely…Continua a leggere →

Dopo gli USA anche il Guatemala decide il trasferimento dell'Ambasciata a Gerusalemme - : Secondo il presidente, ha discusso la questione con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Riferisco di aver incaricato il ministero degli Esteri di avviare l'iter per realizzare questa decisione",...

Alfano a Tripoli : "Un successo lapertura della nostra Ambasciata" : "Dopo un anno siamo qui per dire che l'investimento politico sull'apertura dell'Ambasciata in Libia è stata un successo". Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla Farnesina in un tweet, il ministro ...

Erdogan sfida Trump : Ambasciata a Gerusalemme Est - capitale della Palestina : ha sfondato il muro dei 4,5 miliardi di dollari e, stando alle recenti dichiarazioni del viceministro dell'Economia turco, Ibrahim Senel, nei primi 10 mesi di quest'anno ha fatto registrare un ...

Erdogan vuole Ambasciata della Turchia in Palestina a Gerusalemme est - : La presa di posizione degli Stati Uniti è stata accolta positivamente in Israele, ma ha innescato una reazione negativa in molti Stati del mondo, soprattutto tra i Paesi del Medio Oriente e nella ...

Erdogan sfida Trump : Ankara aprirà l'Ambasciata a Gerusalemme est - capitale della Palestina : ha sfondato il muro dei 4,5 miliardi di dollari e, stando alle recenti dichiarazioni del viceministro dell'Economia turco, Ibrahim Senel, nei primi 10 mesi di quest'anno ha fatto registrare un ...

Erdogan annuncia l'Ambasciata a Gerusalemme - ma a Est. Qual è lo status della città? : La seconda parte dell'articolo è la riproposizione di un nostro Fact-Checking a cura di Pagella Politica. Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it

Recep Tayyip Erdogan ha detto di voler aprire un’Ambasciata turca a Gerusalemme Est - chiedendo che venga riconosciuta come capitale della Palestina : Domenica il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che vuole aprire un’ambasciata turca a Gerusalemme Est, chiedendo che venga riconosciuta come capitale della Palestina. Erdogan ha detto: «Se Dio lo vorrà, è vicino il giorno in cui apriremo la nostra ambasciata The post Recep Tayyip Erdogan ha detto di voler aprire un’ambasciata turca a Gerusalemme Est, chiedendo che venga riconosciuta come capitale della Palestina appeared ...

Gerusalemme capitale : due vittime palestinesi - oltre 200 feriti |Gli Usa : due anni per il trasferimento dell'Ambasciata : Due palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri con le forze di sicurezza israeliane lungo il confine con la Striscia di Gaza. La Mezzaluna rossa palestinese ha riferito di avere curato in totale 245 manifestanti feriti negli scontri in Cisgiordania e a Gerusalemme

Le misteriose anomalie cerebrali dei funzionari dell'Ambasciata Usa a Cuba : Il governo di Cuba sta lavorando per limitare i danni alla reputazione e a ll'economia: sono stati realizzati in proposito degli speciali televisivi e un summit online per diffondere le informazioni ...

Gerusalemme sede dell’Ambasciata Usa? Non una gran notizia : Gli Usa probabilmente sposteranno la loro ambasciata in Israele a Gerusalemme. Di per sé non è una gran notizia, poiché Gerusalemme è già la capitale dello Stato di Israele e le ambasciate solitamente risiedono nelle capitali degli Stati che le ospitano. Per comprendere il tanto livore, ammesso che si possa, suscitato da questo proclama statunitense e già annunciato dal Presidente Trump in campagna elettorale, occorre fare un passo indietro. Lo ...

Trump chiama Abu Mazen : «Sposto l’Ambasciata a Gerusalemme» L’annuncio della svolta ai leader : Il presidente Usa chiama il leader dell’Autorità palestinese per comunicare la decisione. La replica: «Conseguenze pericolose» Poco dopo telefona anche al primo ministro israeliano Netanyahu e il re di Giordania, Abdullah II. Macron: «Lo status della città da risolvere nei negoziati di pace».