' La corsa nucleare inquieta il Papa | rischi dalle esibizioni di forza di Trump'

: RT @BI_Italia: #KimJongUn conosce bene la storia di #SaddamHussein in #Iraq e di #Gheddafi in #Libia - #nucleare #coreadelnord https://t.co… - MassimoLandi7 : RT @BI_Italia: #KimJongUn conosce bene la storia di #SaddamHussein in #Iraq e di #Gheddafi in #Libia - #nucleare #coreadelnord https://t.co… - BI_Italia : #KimJongUn conosce bene la storia di #SaddamHussein in #Iraq e di #Gheddafi in #Libia - #nucleare #coreadelnord - Ivanlobello1 : sorprendente verità dietro alla corsa al nucleare della Corea del Nord non è la distruzione degli Usa - giu33liana : Questa decisione di #Trump, innescherà una nuova CORSA AGLI ARMAMENTI con relativa ESCALATION NUCLEARE per controbi… - infoitestero : La sorprendente verità dietro alla corsa al nucleare della Corea del Nord non è la distruzione degli Usa (Business… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) ... , per gli aiuti umanitari non si raggiunge la cifra del fabbisogno di 23,5 miliardi di dollari, che sarebbe sufficiente a rispondere ai bisogni di 141,5 milioni di persone in 37 Paesi del mondo in ...