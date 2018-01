Calcio | la Champions League torna sulla Rai! Una partita in chiaro a settimana dal

CARRASCO ALLA ROMA?/ Calciomercato - il belga è profilo ideale per Di Francesco - ma c'è il problema Champions : Calciomercato, CARRASCO ALLA ROMA? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: lo stesso belga potrebbe spingere per la cessione in direzione Trigoria?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:12:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - cercasi grande bomber - ma senza Champions è dura (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra meneghina ha bisogno di un attaccante di razza, ma senza Champions League sarà difficile acquistarlo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - futuro Buffon : la Champions è l’ago della bilancia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il portiere e capitano della squadra torinese dovrebbe appendere le scarpe al chiodo, ma nulla è da escludere(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:06:00 GMT)

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news : riscatto obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League : RAFINHA ALL'INTER? Calciomercato news: Ausilio a Barcellona, è il giorno decisivo? Accordo sul prestito gratuito con diritto di riscatto, ma a una cifra da stabilire(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:09:00 GMT)

CalcioMERCATO JUVENTUS/ News - duello col Tottenham non solo in Champions ma anche per Han (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: i supporters juventini hanno esposto uno striscione invitando il centrocampista Marchisio a non andarsene(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:53:00 GMT)

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER/ Calciomercato gennaio - le prime parole da nerazzurro : qui per la Champions League : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Calciomercato Lazio - per la Champions rispunta Luan : ROMA - È uno dei nuovi gioielli brasiliani. Di più, ormai è diventato un campione, sarebbe un colpo Champions . Si chiama Luan Guilherme de Jesus Vieira , basta Luan per individuarlo. È giovanissimo ...

Calciomercato Inter/ News - Icardi resta solo con la Champions (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il capitano del club meneghino, Mauro Icardi, potrebbe restare ad Appiano Gentile solo con la Champions League(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Usain Bolt giocherà a Calcio col Borussia Dortmund : “Ho già parlato con lo United - voglio giocare al top. E la Champions League…” : Usain Bolt giocherà a calcio con una grande squadra europea. Finalmente il sogno dell’uomo più veloce del mondo si avvera: a marzo vestirà la casacca del Borussia Dortmund in torneo sponsorizzato dalla Puma, la casa che lo ha accompagnato durante tutta la sua monumentale carriera. il Fulmine, ritiratosi dall’atletica la scorsa estate dopo i Mondiali di Londra conclusi con l’infortunio in staffetta, è davvero molto motivato e ha ...

Calcio : lesione muscolare per Paulo Dybala. Ottavi di finale d’andata in Champions League a rischio forfait : “Il giocatore si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni”. E’ questo l’esito del controllo ...

Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus : la Champions può trattenere Sergej a Formello : Milinkovic-Savic Calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic giura fedeltà : 'Resto qui. Il nostro obiettivo è la Champions' : un mercato ricco di cifre e possibili stravolgimenti quello del gennaio 2018, come sempre d'altronde. Tutti vogliono comprare ma molti, in realtà, si accontenterebbero anche soltanto di non vendere. ...

Il 2018 del Calcio : subito Napoli-Atalanta - a febbraio brividi Champions : Non ci sarà di certo da annoiarsi nel 2018 se siete appassionati di calcio. Anche se ci toccherà guardare il Mondiale senza l'Italia, e per molti sarà una prima volta di cui avremmo fatto serenamente ...

Calcio - Calendario 2018 : tutti gli eventi e le date da non perdere. Il programma completo tra Mondiali - Champions League - Serie A… : Il 2018 è un anno imperdibile per gli appassionati di Calcio, perché è quello in cui si disputeranno i Mondiali. Sarà dura per i tifosi azzurri, che non potranno vedere l’Italia nella rassegna iridata per la prima volta dopo 60 anni. Sarà in ogni caso un torneo spettacolare, atteso da quattro lunghi anni. Ci saranno tante stelle, altre saranno da scoprire: insomma, un mese intero ammirando il meglio che il Calcio può offrire in questo ...