Pro Vercelli | Grassadonia nuovo tecnico

Calciomercato Pro Vercelli - via Atzori. Grassadonia torna in panchina : Vercelli - Cambio di panchina per la Pro Vercelli . La società ha infatti deciso l'esonero del tecnico Gianluca Atzori , richiamando in panchina Grassadonia . Quest'ultimo, infatti, era stato ...

Pro Vercelli : la moglie di Bergessio fa saltare il trasferimento : (Tutto Calcio Catania). 'El Toro' Bergessio (Tutto Calcio Catania) Quando sembrava tutto fatto, pare essere sfumato il passaggio di Gonzalo Bergessio alla Pro Vercelli. Ad opporsi al traferimento del '...

Video/ Frosinone Pro Vercelli (4-0) : highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata) : Video Frosinone Pro Vercelli (risultato finale 4-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B, dominata dai ciociari allo stadio Benito Stirpe. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Frosinone-Pro Vercelli : 4 a 0 e tanti interrogativi : Ma veniamo alla cronaca. PRIMO TEMPO . Ripartenza del Frosinone, dopo un contropiede della Pro: Daniel Ciofani lancia Dionisi che, più veloce di Gozzi, insacca. Siamo al 5°, 1 a 0 per il Frosinone. ...

Pro Vercelli sempre con 'fame di vittoria' : Il portiere Mirko Pigliacelli tornato fra i pali della Pro Mentre il mercato in entrata e in uscita della Pro Vercelli non è ancora terminato, riparte il campionato dopo 23 giorni di pausa. Le bianche ...

Calciomercato Sampdoria - ceduto Ivan alla Pro Vercelli : GENOVA - La Sampdoria sfoltisce ancora la rosa. Dopo Djuricic (Benevento), Cuomo (Spal) e Hadziosmanovic (Reggina), il club blucerchiato ha ceduto anche David Ivan alla Pro Vercelli , club che lotta ...

Calciomercato Pro Vercelli - colpo Ivan : in prestito dalla Sampdoria : Vercelli - La Pro Vercelli fa presa in casa Sampdoria . I l club blucerchiato ha ceduto David Ivan al club piemontese che lotta per la salvezza in Serie B. L'affare è ufficiale con la formula del ...

Serie B Novara-Carpi - arbitra La Penna. Di Martino per la Pro Vercelli : ROMA - Questi i nominativi degli arbitr i, degli assistenti, dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di ritorno della Serie B 2017/18 in programma sabato 20 Gennaio 2018 ...