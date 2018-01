Nuovi problemi Melegatti | oggi sciopero

UNA VITA Nuovi problemi per Pablo : il marito di Leonor rischia la pena di morte! (Anticipazioni 23 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 23 gennaio: una nuova testimonianza incastra Pablo che ora rischia la pena di morte o l'ergastolo per l'omicidio di Guadalupe.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:16:00 GMT)

Nuovi problemi Instagram del 20 gennaio : errore alla richiesta di accesso : Si registrano problemi Instagram quest'oggi 20 gennaio: da circa un'ora a questa parte il servizio non funziona per il manifestarsi di un errore relativo alla richiesta di accesso, sia tramite app che da browser web. Non è possibile effettuare il log-in, e di conseguenza accedere alla piattaforma. Potete constatare voi stessi la cosa attraverso la sezione dedicata sul sito 'servizioallerta.it', dove sono concentrate tutte le segnalazioni di ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Due Nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 Anche ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Due Nuovi smartphone in arrivo nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 Anche Apple ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Per Apple in uscita due Nuovi smartphone nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 Anche ...

Roma - Nuovi esami per Schick per i problemi al cuore : ecco l’importante esito : Per la maggior parte dei giocatori di Serie A è tempo di vacanze. Non per Patrick Schick che si è sottoposto a nuovi esami cardiologici e non dopo i problemi avuti al cuore in estate che hanno fatto saltare il suo trasferimento alla Juventus e avevano messo in dubbio il proseguimento della sua carriera. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante ceco della Roma ha superato definitivamente i problemi al cuore e ...

Roma - Nuovi problemi con i rifiuti : Raggi fa dietrofront : Il gran rifiuto di Roma all'Emilia Romagna non è solo una questione politica, ma è anche una questione di soldi: la richiesta emiliana di 200 euro a tonnellata è un prezzo troppo alto "/> <meta http-...

Roma : Nuovi problemi con i rifiuti - e Raggi fa dietrofront : I camion carichi di spazzatura dovevano essere inviati in Emilia Romagna dopo un accordo con la Regione ma la sindaca ha imposto lo stop. Impianti di smaltimento laziali sovraccarichi"/> Clamoroso ...

Maurizio Battista a Blogo : "I Nuovi comici (che non ci sono) - i problemi della Rai - la libertà di Comedy Central ed Eccezionale veramente pietoso" : Le accademie di recitazione mi invitano, pagandomi anche bene, 2-3 mila euro, ma io dico sempre no. Non saprei cosa dire agli aspiranti comici. Come comunico una cosa che neanche io so come riesco a fare? Sono troppo genuino!A Maurizio Battista non fa difetto la consapevolezza. Dei mezzi e dei limiti. Il comico romano, tornato da lunedì 18 dicembre su Comedy Central (canale 124 di Sky) con Battistology 2 - Gli otto vizi capitali, si ...

Nuovissimo aggiornamento Huawei P10 Plus B181 : problemi fotocamera non menzionati : Si registra un nuovo passo in avanti per il Huawei P10 Plus che in queste ore inizia ad essere interessato da un nuovo aggiornamento, in particolare il pacchetto B181. Si tratta di un adeguamento che metterà finalmente la parola fine ai problemi di messa a fuoco della fotocamera? Difficile davvero dirlo a priori visto che nel changelog ufficiale non si fa riferimento a questo tipo di correzione ma la speranza è priva dei possessori di questo top ...

Nuovi problemi per Ryanair - ecco perché : Il ministro dello Sviluppo Economico non usa mezzi termini per demonizzare la lettera con cui Ryanair ha esortato i propri dipendenti a non scioperare

Nuovi dettagli sull’aggiornamento B191 per Huawei P8 Lite 2017 : problemi e nuove funzioni : Ancora non è partita la distribuzione su larga scala del nuovo aggiornamento per Huawei P8 Lite 2017, vale a dire il firmware B191, ma in queste ore possiamo già prendere in esame alcuni aspetti interessanti inerenti proprio il pacchetto software in questione. Dopo avervi fornito qualche informazione preliminare in merito, infatti, possiamo concentrarci oggi 7 dicembre su quanto realmente contenuti nel firmware che con ogni probabilità porterà ...

Volley - guai per Earvin Ngapeth : positivo a test alcolemico e ritiro della patente. Nuovi problemi a Modena : Earvin Ngapeth sarebbe di nuovo nei guai. Lo schiacciatore di Modena è stato fermato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, come riportano l’emittente TRC e La Gazzetta dello Sport, da una pattuglia della polizia stradale. Il tradizionale controllo ha evidenziato un tasso alcolemico di 1.98, quindi ben superiore al limite consentito di 0.50. Il 26enne transalpino si è visto ritirare la patente mentre la vettura è stata portata via con ...