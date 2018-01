Eclissi di luna del 31 gennaio 2018 : come ammirarla : In arrivo la prima Eclissi del 2018. Si tratta di un'Eclissi totale di luna, attesa per il 31 gennaio 2018. Quello che ci attende è un evento molto speciale perché ad essere eclissata sarà la seconda luna piena di gennaio, chiamata tradizionalmente luna blu. Inoltre, il nostro satellite si troverà al perigeo, ossia passerà molto vicino alla Terra, apparendo ai nostri occhi più grande e brillante del solito. Questo fenomeno viene chiamato ...

Eclissi totale di super Luna il 31 gennaio - un evento da non perdere : (Foto: Matt Cardy/Getty Images) Nasi all’insù per non perdevi un raro e spettacolare evento dei nostri cieli. Protagonista assoluta: la Blue Moon. Il 31 gennaio prossimo, infatti, ci sarà una particolare Eclissi totale di Luna: oltre a essere la prima Eclissi di questo 2018, si verificherà in condizioni di super Luna, ovvero quando la Luna è in perigeo, il punto dell’orbita Lunare più vicino a noi, e questa, sarà anche la seconda ...

Eclissi totale di super Luna il 31 gennaio - un evento da non perdere : Il 31 gennaio ci sarà un' Eclissi totale di Luna blu, per la prima volta da 150 anni. Sarà la seconda Luna piena del mese e la prima Eclissi dell'anno

Superluna Blu - cos'è e come vedere l'Eclissi totale : Niente paura: basta seguire l'evento in streaming sul sito di Virtual Telescope . La prossima Superluna, la seconda e ultima Luna Piena al perigeo del 2018, concluderà il ciclo di tre consecutive , ...

Eclissi totale della “Superluna Blu” : arriva un grande spettacolo in cielo - ecco cosa sta per accadere : A fine mese un evento astronomico imperdibile: protagonista la Luna, che “non sarà come le altre: sarà una cosiddetta ‘Luna Blu‘, come viene tradizionalmente chiamata la seconda Luna Piena di uno stesso mese, anche se in realtà si tingerà di rosso“, spiega Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Il 31 gennaio dunque il nostro satellite sarà interessato da “una splendida ...