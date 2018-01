Quale potrebbe essere il nome della Ferrari F1 2018

Mondiali - Italia potrebbe essere ripescata : ecco in Quale caso : Ormai tutti saprete che la nazionale Italiana non parteciperà ai prossimi Mondiali di calcio Russia 2018. Eliminata dalla Svezia dopo un 1-0 dell’andata e uno 0-0 del ritorno. Non accadeva da sessant’anni, quando ad eliminarci fu la Corea del Nord. Il Paese del paffuto dittatore che oggi lancia missili come stesse giocando ad un videogame. Un flop clamoroso, frutto di una catena di scelte sbagliate. A partire da Carlo Tavecchio come Presidente ...