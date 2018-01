Disponibile Firefox 58 | Tanti aggiornamenti in attesa di un futuro Rivoluzionario

Disponibile Firefox 57 Quantum : Veloce e con consumo ridotto di RAM : Download di Firefox 57 nella versione Finale Disponibile finalmente per Windows, MAC, Linux e Android. Il browser di Mozilla viene completamente rivoluzionato. Ecco tutte le novità Disponibile la nuova versione di Firefox 57 che ha tantissime novità sotto il cofano e nella grafica Firefox ha rilasciato la versione 57 che nella versione finale rappresenta il più grande passo […]

Firefox Quantum Disponibile ufficialmente! : Nel corso della giornata odierna, Mozilla ha rilasciato la versione ufficiale di Firefox Quantum. Il nuovo browser di Mozilla entra in diretta competizione con Google Chrome. Esso ci offre una velocità superiore ed una maggiore ottimizzazione della RAM rispetto a Chrome, circa il 30% in meno. Tra le principali novità troviamo un nuovo motore CSS scritto in linguaggio Rust, molto più efficiente rispetto a quello precedente. Inoltre troviamo anche ...