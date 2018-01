Probabili Formazioni Lione – Paris Saint Germain | Ligue 1 21-01-2018

Probabili FORMAZIONI/ Inter Roma : occhi su Candreva. Quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Roma: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella grande sfida di San Siro, all'Interno della ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Atalanta-Napoli - le Probabili Formazioni : dubbio Hamsik per Sarri : Quella di Bergamo sarà una sfida delicata per il Napoli. Gli azzurri sono obbligati a vincere per non perdere la vetta della classifica, visto che la Juve incalza ad un solo punto. Contro l’Atalanta la squadra di Sarri dovrà fare la partita e non commettere gli stessi errori che sono valsi la clamorosa eliminazione dalla […] L'articolo Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Hamsik per Sarri proviene da ultimecalcionapoli.it.

Probabili formazioni/ Juventus Genoa : diretta tv - orario - notizie live (Serie A 21^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Genoa: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Allianz Stadium per la ventunesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:04:00 GMT)

LECCE CATANIA / Streaming video e diretta tv : precedenti e orario - quote e Probabili formazioni : diretta LECCE-CATANIA: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Juventus-Genoa Serie A 22 gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Genoa, 21^ Giornata Serie A 2017/2018, ore20:45: Szczesny ancora tra i pali, Douglas Costa ancora titolare? Ballardini invece conferma Taarabt e Pandev in attacco. All’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri riparte dopo la pausa della Serie A sfidando tra le mura amiche di casa il Genoa di Ballardini che, dal suo arrivo sulla panchina dei rossoblu, sta ottenendo ottimi risultati: ...

Un Lecce collaudato per allungare sul Catania : le Probabili Formazioni della partita dell'anno - : Non sappiamo se possiamo definirla la partita dell'anno, ma di certo sarà un match che potrà segnare in un senso o nell'altro l'economia del campionato di Serie C . È il girone C ad ospitare il big ...

Brescia vs Avellino - ecco le Probabili formazioni : E' finalmente arrivato il giorno di Brescia-Avellino, che vedrà il ritorno in campo della Serie B: ecco le probabili formazioni del match valevole per la 22esima giornata, prima del girone di ritorno. ...

Lione PSG/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live (Ligue 1) : Lione PSG, Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Ligue 1). Al Parc Olympique Lyonnais di Lione, di scena il match valevole per il campionato(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Casertana-Andria/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Casertana-Andria: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:50:00 GMT)

Inter Roma/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Inter Roma: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di cartello nella ventunesima giornata della Serie A, si gioca a San Siro(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:49:00 GMT)

