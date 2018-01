Kabul | attentato in hotel | sale il bilancio delle vittime

Afghanistan - attentato a Kabul nella zona verde : sotto attacco l'hotel Intercontinental : Terrore a Kabul . Alle 21 ora locale di ieri sera, una cellula terroristica ha preso d'assalto l'hotel Intercontinental, frequentato da numerosi occidentali e dunque per questo strettamente ...

20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato rivendicato dall’ISIS : Giovedì sera 20 persone sono morte nell’esplosione di un attentatore suicida in un mercato a Kabul, in Afghanistan, che è stato rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS) sulla sua agenzia di stampa Amaq. L’attentato è avvenuto durante una protesta dei negozianti The post 20 persone sono morte a Kabul, in Afghanistan, in un attentato rivendicato dall’ISIS appeared first on Il Post.

Attentato a Kabul : 20 morti e 25 feriti : Attentato kamikaze in Afghanistan. Almeno 25 persone sono rimaste ferite e 20 sono morte in un attacco suicida a Kabul. A dare conferma il ministero dell’Interno afghano. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis. La rivendicazione deve essere opportunamente verificata. Un kamikaze…Continua a leggere →

ATTENTATO A Kabul/ Così l'Isis sfida al Qaeda e manda un avvertimento all'Iran : A KABUL in Afghanistan, un kamikaze dell'Isis si è fatto esplodere nella sede del Tabian Media Center. Il bilancio è di 42 morti e 150 feriti. Il perché di questa azione. SOUAD SBAI(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 06:03:00 GMT)ATTENTATO A SAN PIETROBURGO/ L'ombra dell'Isis "benedice" il nuovo patto Putin-Trump, di M. MaldoKAMIKAZE ISIS A GENOVA/ Nabil, 29 anni, orfano di una speranza tradita, di R. Persico

ATTENTATO AFGHANISTAN/ Video - 41 morti a Kabul : "attacco contro libertà stampa e democrazia" (ultime notizie) : ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: Video e ultime notizie, un terrorista si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, vicino ad una scuola islamica. Almeno 40 morti(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:32:00 GMT)

Attacco kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. L'Isis rivendica l'attentato : L'Afghanistan ha il più alto numero di vittime di mine del mondo. Insieme ad altri tipi di bomba piazzate ai cigli delle strade uccidono o feriscono 140 persone ogni mese. © Riproduzione ...

Afghanistan - kamikaze contro agenzia di stampa a Kabul : 41 morti e 84 feriti - LIsis rivendica lattentato : Le vittime sarebbero quasi tutte civili. I talebani hanno escluso qualsiasi responsabilità nellattacco

ATTENTATO IN AFGHANISTAN/ Video - Kabul : kamikaze in un'agenzia stampa - almeno 40 morti (ultime notizie) : ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: Video e ultime notizie, si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, morti e feriti.

Attacco kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. Ma nessuno rivendica l'attentato : L'Afghanistan ha il più alto numero di vittime di mine del mondo. Insieme ad altri tipi di bomba piazzate ai cigli delle strade uccidono o feriscono 140 persone ogni mese. © Riproduzione ...

Attacco kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. Ma nessuno rivendica l’attentato : almeno 40 morti e 30 feriti: è uno degli attacchi terroristici più violenti degli ultimi tempi quello avvenuto in mattinata a Kabul, capitale dell’Afghanistan. Le esplosioni, due, sono avvenute intorno alle 10.30 del mattino (le 7 ora italiana) in un edificio nella zona di Qala-e-Nazer che ospita un centro culturale sciita e la redazione dell’agenz...

Afghanistan - attentato kamikaze a Kabul : decine di morti - : Il bilancio dell'attacco a un centro culturale che ospita anche un'agenzia di stampa parla di 40 vittime e 30 feriti. I talebani prendono le distanze. Il presidente Ghani: "Crimine contro l'umanità"

ATTENTATO IN AFGHANISTAN/ Video - Kabul : kamikaze in un’agenzia stampa - almeno 40 morti (ultime notizie) : ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: Video e ultime notizie, un terrorista si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, vicino ad una scuola islamica. almeno 40 morti(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:15:00 GMT)

Rassegna Stampa 28-12-2017 : notizie più importanti fra l'attentato a Kabul e lo sciame sismico in Italia : Dal Niger all'Afghanistan e al Libano: rischio jihadisti e nodo migranti" Cronaca Interna, Il Messaggero: " Terremoto, 10 scosse nella notte in Centro Italia: la più forte vicino ad Amatrice". ...

ATTENTATO A NATALE/ Video - Isis rivendica attacco suicida a Kabul con 6 morti : ATTENTATO di NATALE: le stragi dell'Isis contro i cristiani nel periodo in cui si celebra la nascita di Gesù. Le ultime notizie sugli attacchi suicidi, la routinizzazione del martirio(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:02:00 GMT)