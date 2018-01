Premier League | poker del Chelsea Il City torna a vincere

Premier League - risultati - marcatori e classifica 24^ giornata : Aguero lancia il Manchester City a +12 : Premier League, risultati, marcatori e classifica 24^ giornata: Aguero lancia il Manchester City a +12 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, risultati, Classifiche ed altro... Premier League – Il Manchester United vince 1-0 sul campo del Burnley e si riporta a +3 sul Chelsea, che in precedenza aveva rifilato un poker al Brighton. Alla squadra di Mourinho è bastato un gol di Martial al ...

Premier League - lo United risponde al Chelsea : goleada dell’Arsenal : Dopo il netto successo del Chelsea sul campo del Brighton, continua il programma valido per la giornata di Premier League, nessun problema per l’Arsenal contro il Crystal Palace, in gol Lacazette, partita chiusa dopo appena 22 minuti, finisce 4-1. Vittoria con più di qualche problema per il Manchester United, Martial regala tre punti a Mourinho contro il Burnley. Vardy porta tre punti al Leicester contro il Watford (2-0), si dividono la ...

Risultati Premier League - poker del Chelsea in casa del Brighton : Hazard scatenato : TORINO - poker del Chelsea sul campo del Brighton nell'anticipo della ventiquattresima giornata della Premier League . Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Antonio Conte , che era reduce ...

Premier League - Brighton-Chelsea 0-4 : Conte torna alla vittoria : ROMA - Poker del Chelsea , sul campo del Brighton , nell'anticipo della 24ª giornata della Premier League . Da Conte a Zidane, il valzer delle panchine in Europa: chi parte e chi resta Una bella ...

Premier League - il Chelsea non sbaglia : tutto facile contro il Brighton : Il Chelsea continua la marcia Champions League e ha vita facile nella gara di Premier League contro il Brighton. Ottima prestazione per la squadra di Antonio Conte che chiude il match dopo appena sei minuti, in rete Hazard e Willian. Nella ripresa il Chelsea controlla, nella ripresa altre due reti siglate ancora da Hazard e Moses, il risultato di 0-4 non lascia repliche. Il Chelsea sale a quota 50 punti, gli stessi dello United ma con una ...

Formazioni Ufficiali Brighton & Hove Albion-Chelsea - 20-01-2018 Premier League : Premier League 24^ Giornata 2017-2018: Brighton & Hove Albion-Chelsea, le Formazioni Ufficiali, Sabato 20 Gennaio. La 24^giornata di Premier League si apre con la sfida dell’Amex Stadium tra Brighton e Chelsea. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa del WBA, che li ha avvicinati pericolosamente alla zona retrocessione. Il Brighton dovrà quindi cercare di riscattarsi immediatamente, ma la sfida contro i Blues appare ...

Inter - colpo in Premier League e clamoroso ritorno a centrocampo? Video : Complimenti all'#Inter, anche se poi ogni affare nel calcio deve necessariamente passare dalla prova incontrovertibile del campo. La societa', pur nei rigidi parametri dei Fair Play Finanziario e sotto l'attenta lente del governo di Pechino che in questo momento sta monitorando gli investimenti all'estero delle grandi aziende cinesi è riuscita a piazzare due colpi di mercato richiesti da Luciano Spalletti. Dopo il difensore centrale, Lisandro ...

Dzeko al Chelsea/ Calciomercato Roma - Edin torna in Premier League : tifosi infuriati con Pallotta : Dzeko al Chelsea, il centravanti della Roma dice sì a Conte. Con Emerson Palmieri, i "blues" pronti a versare nelle casse giallorosse 50 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 08:46:00 GMT)

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 19-01-2018 : Calciomercato Premier League 19 Gennaio 2018: gli Affari e le Trattative della sessione invernale. Il Brighton & Hove Albion ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Jurgen Locadia (24) dal PSV Eindhoven. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2022. Per il Brighton si tratta dell’acquisto più costoso della sua storia: secondo Sky Sports News il giocatore è costato 14 milioni di ...

Probabili Formazioni Premier League 24^ Giornata 20-01-2018 : Scopri tutte le Probabili Formazioni della ventiquattresima Giornata di Premier League. Sabato 20 Gennaio scende in campo la Premier League per disputare il 24esimo turno. In questo post vi diamo dei consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili Formazioni per piazzare scommesse ponderate e vincenti sulle partite del torneo più prestigioso al mondo. Le Formazioni indicati potrebbero subire delle variazioni a causa delle ...

Probabili Formazioni Southampton-Tottenham - Premier League 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Tottenham, Premier League 2017/2018, ore 17.00: Undici titolare per i Saints, solito ballottaggio in difesa negli Spurs. La domenica della 24^giornata di Premier League si apre con la sfida del St Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e il Tottenham. Sanits che vengono dal pareggio esterno, tra mille polemiche, con il Watford nell’ultimo match di Premier League. Padroni di ...