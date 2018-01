Juve Women | Bonansea | ' Gama | che leader! Io tifo'

Le Juventus Women campionesse d'inverno : campionesse d'inverno. Il largo successo casalingo contro il Chievo (6-0) davanti al proprio pubblico ha permesso alla Juventus Women di assicurarsi la leadership con un turno d'anticipo sulla fine ...

Women - dove vedere Juventus-Chievo in TV e streaming : La Juventus Women è pronta a tornare in campo, per il primo impegno ufficiale di questo 2018. La capolista della Serie A femminile, ancora a punteggio pieno e a +3 dal Brescia, prima inseguitrice, ...

Calcio femminile : i supporters della Juventus Women prendono le distanze dai cori sessisti : Lo spiacevole episodio dei cori sessisti nel corso della partita della nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Ravenna Woman e Juventus, da parte di un alcuni supporters bianconeri nei confronti delle giocatrici romagnole, ha avuto delle ripercussioni importanti in quanto il campo di casa della Vecchia Signora è stato diffidato. In sostanza, alla prossima manifestazione di intemperanza la squadra di Rita Guarino giocherà ...

La Juventus Women trova il nono successo consecutivo e chiude il 2017 in testa alla Serie A femminile : La Juventus Women supera la prova del nove. Tanti sono i successi in campionato per la compagine allenata da Rita Guarino, che chiude così il 2017 a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie A ...

Juventus Women contro la Fiorentina per mantenere la testa : Le ragazze terribili di Rita Guarino sono già pronte a tornare in campo. Dopo sei successi in altrettante giornate di campionato, la Juventus Women è in testa alla Serie A femminile, grazie ...

La Juventus Women batte il Brescia nel big match ed è in testa solitaria - pareggia la Primavera maschile : Il settimo sigillo della Juventus Women è il più luminoso di tutti. Le ragazze di Rita Guarino si impongono per 4-0 nel big match della Serie A femminile in casa del Brescia e volano al comando ...

Juventus Women - l'assist arriva dalla Russia : Dybala lancia Gama e Rosucci : 'Ehi ma quelle due mi sembra di conoscerle! Quello in mezzo invece chi è?': sorride, Martina Rosucci, e posta su Twitter la foto della rinnovata vetrina dello Juventus Store del Lingotto. Non una foto ...