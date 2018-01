: I dolci della tradizione: lo Strudel - Lukopost : I dolci della tradizione: lo Strudel - FLaghezza : RT @puglia: Il vincotto di fichi è uno dei prodotti più antichi della tradizione pugliese, questo prodotto in particolare è stato scelto pe… - AliceGianfreda : RT @puglia: Il vincotto di fichi è uno dei prodotti più antichi della tradizione pugliese, questo prodotto in particolare è stato scelto pe… - marcomake : RT @puglia: Il vincotto di fichi è uno dei prodotti più antichi della tradizione pugliese, questo prodotto in particolare è stato scelto pe… - puglia : Il vincotto di fichi è uno dei prodotti più antichi della tradizione pugliese, questo prodotto in particolare è sta… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 20 gennaio 2018) Tempo d'inverno. Tempo di letargo per alcuni, di riposo dai pesanti lavori all'aria aperta, lasciando il posto invece per quelli all'internocasa, vicino al focolare. Tempo di lunghe sciate in montagna per altri, di rilassanti passeggiate per altri, ammirandone il paesaggio circostante. In entrambi i casi si possono accompagnare tutte queste attività con un succulento dolce tipico d'origine trentina da assaporare nei momenti di pausa tra un lavoro e l'altro e lorappresenta il prodotto più gettonato del periodo. Non a caso viene prodotto con le materie prime che la stagione offre e se usate di ottima qualità a guadagnarci non sono soltanto l'umore e il gusto, bensì anche il fisico che ne guadagnerà sicuramente in salute. Ma come si fa per cucinarlo in casa? La ricetta risulta davvero semplice e di facilissima preparazione, appunto anche in casa. Ingredienti per 4 persone: ...