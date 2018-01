: Fiumicino, boom export illegale valuta - NotizieIN : Fiumicino, boom export illegale valuta - CybFeed : #BreakingNews Fiumicino, boom export illegale valuta -

L'attività dei finanzieri del comando provinciale di Roma e dei funzionari dell'Agenzia delle dogane di Roma 2 ha portato nel 2017 all'individuazione diper 14 mln di euro che stava per essere esportata illecitamente. Contestate 665 violazioni,con il sequestro di oltre 4,4 mln di euro e l'immediata riscossione di sanzioni amministrative per circa 300.000 euro. I controlliri sui passeggeri in partenza hanno evidenziato come sia in corso una emorragia di contante dall'Italia verso Asia, Africa e Medioriente.(Di sabato 20 gennaio 2018)