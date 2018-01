: Le multe arriveranno con la Pec, da febbraio attiva la nuova notifica - TermoliOnLine : Le multe arriveranno con la Pec, da febbraio attiva la nuova notifica - vitosansone : Multe stradali, dal primo febbraio notificate via Pec - infoitinterno : Multe stradale da febbraio via PEC: notificata anche senza apertura mail (Mainfatti.it) - Autoscuola_PT : A febbraio multe tramite #pec - DriveInMarche : Retweeted Ansa Motori (@ansa_motori): Da febbraio notifica multe auto con mail certificata - Norme e... -

Rivoluzione in arrivo per gli automobilisti. Aledelleavverranno prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata (Pec). Gli automobilisti che ne possiedono una, infatti, riceveranno la sanzione dell'infrazione al codice della strada per mail. La novità, prevista dal Decreto Legge numero 69 del 2013, è appena diventata operativa a seguito dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno del Decreto del 18 dicembre 2017, pubblicato nella GU del 16 gennaio.(Di venerdì 19 gennaio 2018)