Il nipote di Claretta Petacci | Gene Gnocchi? La sua battuta mi ha disgustato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 19 gennaio 2018) "Mia zia? Un esempio di amore eroico. Quando ho ascoltato ladiho provato disgusto e amarezza. È un'azione perseguibile penalmente". Il nonno dell'avvocato Emilio Persichetti era il fratello di Giuseppina, madre di, l'amante di Benito Mussolini, fucilata con lui a Giulino di Mezzegra. In un'intervista rilasciata al Giornale, ilè intervenuto sulla polemica in merito allapronunciata da, nella copertina di Di Martedì.Nel corso dell'apertura del programma in onda su La7, il comico ha battezzato il maiale avvistato tra i rifiuti di Roma con il nome di, unaritenuta "infelice", che ha fatto molto discutere. Persichetti non ha conosciuto la zia, è nato pochi giorni prima dell'esecuzione, ma la sua storia gli è stata raccontata numerose volte. Avvocato di professione, sta ...