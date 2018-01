Cancellare cronologia Google Android

: RT @AssicurazioniAt: Come cancellare la cronologia di YouTube - PMIrevolution : RT @AssicurazioniAt: Come cancellare la cronologia di YouTube - AssicurazioniAt : Come cancellare la cronologia di YouTube - Pupugnao : Come cancellare la cronologia di YouTube - ninjam00 : RT @__unofficial: La cronologia che non riesci a cancellare è quella che hai nel sangue. - __unofficial : La cronologia che non riesci a cancellare è quella che hai nel sangue. -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 19 gennaio 2018)è senza dubbio IL colosso del web per eccellenza, un’azienda in grado di fornire ai propri utenti svariati servizi dalla qualità eccellente in modo del tutto gratuito. Oltre al celebre motore di ricerca, infatti, Big G presenta una suite di applicazioni in grado di rendere l’esperienza utente in rete ricca e soddisfacente. Tra le tante funzionalità presenti,offre un dettagliato resoconto di tutte le nostre operazioni eseguite utilizzando i suoi servizi, così da avere sempre a disposizione tali informazioni sia per motivi di sicurezza che per una semplice. Tale raccolta di informazioni viene sincronizzata, ovviamente, con tutti i dispositivi sui quali è presente il nostro accountin quanto, ad esempio su smartphone è presente anche ladelle posizioni, sezione che racchiude uno storico di tutti i nostri spostamenti. Non sempre, però, ...