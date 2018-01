Calciomercato Serie A | le trattative del giorno | colpo Inter | sorprese di Benevento e

Calciomercato Serie A - Rafinha è dell'Inter. Chelsea su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Calciomercato Serie A : ore decisive per Rafinha - sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Calciomercato Lecce - il trequartista può arrivare dalla serie A : offerta fatta Video : E' un periodo importante per il #Lecce che, oltre ad essere primo in campionato, a più 4 dal Catania, è riuscito anche a passare il turno nella Coppa Italia di #serie C, battendo con un secco 3-0 il Matera [Video]. Risultato rotondo reso ancora più importante dal fatto che mister Liverani, nel match disputato domenica pomeriggio al Via del mare, aveva schierato una formazione molto giovane, dando spazio a coloro che hanno avuto poche occasioni ...

Calciomercato Serie C - tanti affari : ufficiali 2 colpi per le big Video : Il #Calciomercato di #Serie C entra nel suo periodo caldo in questi giorni. Dopo i primi giorni fatti soprattutto di chiacchierate tra direttori sportivi, manager e societa', in questo periodo cominciano ad arrivare le ufficialita'. Serie C, 2 affari importanti per le big La trattativa tra Pisa e Pordenone per il passaggio dello spagnolo Miguel Angel Sainz Maza in Toscana si è definitivamente sbloccata ieri pomeriggio, quando il Pordenone ha ...

Calciomercato Serie C - tanti affari : ufficiali 2 colpi per le big : Il Calciomercato di Serie C entra nel suo periodo caldo in questi giorni. Dopo i primi giorni fatti soprattutto di chiacchierate tra direttori sportivi, manager e società, in questo periodo cominciano ad arrivare le ufficialità. Serie C, 2 affari importanti per le big La trattativa tra Pisa e Pordenone per il passaggio dello spagnolo Miguel Angel Sainz Maza in Toscana si è definitivamente sbloccata ieri pomeriggio, quando il Pordenone ha ...

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Calciomercato Serie A : l'Inter forte su Rafinha : Milano, 14 gennaio 2018 - Domenica senza calcio giocato, ma il Calciomercato delle squadre di Serie A procede spedito. L' Inter vuole affondare il colpo per Rafinha . C'è ancora distanza tra i ...

Calciomercato Fermana - richieste dalla Serie B per Grieco e Valentini : FERMO - La Fermana ha ricevuto richieste dalla Serie B per due dei suoi talenti più cristallini. Perugia e Cesena hanno chiesto informazioni sul centrocampista Roberto Grieco, 20 anni, mentre Ascoli e ...

Serie A - benvenuti al Calciomercato delle pulci Video : 5 Per alcuni tifosi, la colpa è sempre dei giornalisti. Sarebbe infatti la stampa ad illudere i supporters delle squadre su presunti colpi di mercato che poi non arrivano mai. In realta', nel turbinio del #calciomercato, le indiscrezioni sono tantissime: talvolta c'è del vero, altre volte si tratta semplicemente di 'sondaggi' che, inevitabilmente, se riguardano nomi importanti finiscono sui giornali o sul web alle voci di ...

Calciomercato Serie A - il Napoli aspetta la risposta di Verdi : Milano, 13 gennaio 2018 - Week end senza calcio giocato, ma il Calciomercato per le compagini di Serie A va avanti. Il Napoli è in attesa della risposta da parte di Simone Verdi : il calciatore entro ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

Calciomercato Serie C - colpi in arrivo : il più importante vale quasi 1 milione Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] prosegue tra tante trattative, mille affari e, soprattutto, qualche ufficialita' che inizia ad arrivare e fa esultare i tifosi che immaginano gia' i successi dei nuovi acquisti con la loro nuova maglia. Tra le squadre più impegnate nel #Calciomercato, ci sono senza dubbio le tre big del girone meridionale: #Lecce, Catania e Trapani. Tutte e tre le societa' che combattono per il primo posto, puntano a ...