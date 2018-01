Pokémon GO | in arrivo nuove creature da Hoenn?

: RT @EleenaFisher: Pok?mon grafitti. - VPGamingPower : RT @EleenaFisher: Pok?mon grafitti. - Holy_Lolz : Pok?mon grafitti. - NyanjomJack : @jnyalero @TinoNyandoro Hahahaha mamayie. Magi fuo ma pok adwaro aneno - partenopea86 : Bhe penso che stamm esagerann . Non vuole venire apposto cosi... mangeremo e dormiremo kmq.... cioe pens ca o stamm… - adagiannatelli : Risorse digitali e trasformazione delle #università - il #MOOC #dtransform: university strategies in the digital age -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Il team di sviluppo di Pokémo GO si sta preparando per rilasciare una nuova ondata di Pokémon provenienti dalla Regione diVIDEO. Un recente datamine ha rilevato ulteriori modifiche apportate al file GAME_MASTER di Pokémon GO, svelando alcuni file che suggeriscono l'imminente di nuovi Pokémon appartenenti alla terza generazione. In questi giorni, difatti, il famoso dataminer conosciuto su Reddit come /u/Chrales ha pubblicato sulla piattaforma due recenti modifiche al file di dati che definisce molte delle mosse e funzioni del gioco. In particolare, gli sviluppatori hanno recentemente ottimizzato la durata dell'animazione schiva di Vibrava e hanno cambiato alcuni attacchi di Loudred, aggiungendo Pestone rimuovendo Sgranocchio dal suo elenco di mosse caricate. Vibrava è la forma pre-evoluta del popolare Flygon, mentre Loudred è la forma pre-evoluta di Exploud. ...