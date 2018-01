Credi che il marchio CE sia garanzia di sicurezza? Macché | ecco come stanno le cose

Renzi 'Non Crediamo a partiti di plastica che falsificano i sondaggi' : 'C'è la caccia a fare il ministro. Ci sono santi e santini: io suggerisco un pò di pudore, di forza, di equilibrio. Non crediamo ai partiti di plastica che pubblicano e falsificano i sondaggi di ...

Vento da Uragano in Calabria - le inCredibili immagini del tetto della scuola media scoperchiato dalle raffiche a 170km/h [VIDEO] : 1/4 ...

Perché il Credito andrà solo alle aziende migliori : La prima, è che ci sarà meno liquidità in circolazione e, conseguentemente, finirà, prima o poi – questo è certo – il sostegno anomalo dell'economia di questi anni, a regia Draghi. Non è affatto ...

Prestiti in aumento a famiglie e imprese. Cresce anche la liquidità del Credito : (Teleborsa) - I Prestiti a famiglie e imprese sono in crescita (su base annua +2,3%), proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei Prestiti in essere. E' quanto stimato dall 'ABI (...

Banche - il monito della First Cisl Campania : 'UniCredit non depotenzi gli sportelli al Sud' : La First Cisl Campania (la federazione dei lavoratori bancari), esprime assoluto sconcerto e preoccupazione per la volontà manifestata da Unicredit di depotenziare la rete di sportelli e lavoratori ...

Tommasi è l’inCredibile retroscena in Ficg : “non mi vogliono perchè ero un calciatore” : “Cosa fa la differenza in questa corsa a tre? Il termometro della situazione in cui si trova il calcio. Nessuno dice che sono incapace ma l’handicap diventa quello di aver giocato fino alla Nazionale. Viene interpretato come un difetto”. Damiano Tommasi, ospite di “Pezzi da 90” sull’emittente umbra Radio Onda Libera, parla della sua candidatura alla guida della Figc. “Quello di presidente e’ ...

InCredibile Oreo su Samsung Galaxy S6 - aggiornamento in arrivo fra qualche settimana? : La notizia di oggi 15 gennaio ha dell'Incredibile: l'aggiornamento del Samsung Galaxy S6 ad Android Oreo non solo sarebbe certo ma potrebbe arrivare in un batter d'occhio tra la fine di questo mese di gennaio e febbraio. Più di qualche lettore riterrà questo scoop un po' farlocco ma è quanto riportato in assistenza dalla stessa Samsung Mobile USA e condiviso dal sito di settore più che autorevole TheAndroidSoul. Possibile davvero che un top di ...

Inseguendo la felicità - tra Compro Oro e recupero Crediti a domicilio - su Sky il ritratto dell’Italia che vive in povertà : In Italia quasi cinque milioni di individui, secondo i dati Istat, vivono in una condizione di povertà assoluta. Ciò significa che non riescono ad acquistare neanche i beni essenziali, necessari per un’esistenza decorosa. Alcune di queste storie sono al centro del documentario Inseguendo la felicità, un ritratto, a tratti duro e impietoso, della realtà quotidiana di un’Italia in difficoltà, in onda in prima tv domenica 14 gennaio alle 21.15 su ...

Bancomat e carta di Credito - addio ai costi extra quando si compra. Ecco perché : Milano, 14 gennaio 2018 - quando si acquista un bene o un servizio, sia online sia in negozio, e si paga con la carta di credito, una prepagata o il Bancomat non si deve versare alcun costo extra . Il ...

È entrata in vigore una direttiva dell’Unione Europea che vieta le commissioni aggiuntive sugli acquisti con carta di Credito : È entrata in vigore la Payment Services Directive 2, una direttiva della Commissione Europea che tra le altre cose vieta le commissioni extra per gli acquisti con carte di credito e toglie alle banche il diritto di essere le uniche proprietarie The post È entrata in vigore una direttiva dell’Unione Europea che vieta le commissioni aggiuntive sugli acquisti con carta di credito appeared first on Il Post.

Miracolosamente illesa dopo che un’auto la investe e la schiaccia. Bimba protagonista di un’inCredibile sequenza : India. Una bambina gioca fuori dalla porta di casa sotto lo sguardo vigile di una parente. Ma basta un attimo e la piccola, attratta dalle alcune mucche, esce dal cancello e viene travolta da un’automobilista. La macchina si allontana, mentre la bambina si rialza incredibilmente illesa. Fonte NewsLions Media L'articolo Miracolosamente illesa dopo che un’auto la investe e la schiaccia. Bimba protagonista di un’incredibile sequenza ...

Scheda carburante addio - il rimborso per la benzina spetterà solo a chi paga con la carta di Credito : le novità : Per le partite Iva il ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate deve ancora precisare come potranno continuare a beneficiare degli sgravi fiscali. Le norme non lasciano ...

Amara incontra Mose ad Amici di Maria De Filippi tra paure - ricordi e qualche consiglio : “Credi in te stesso” (video) : Amara incontra Mose ad Amici di Maria De Filippi. Non una lezione tradizione ma un incontro per conoscere il cantante di Amici 17 e provare a lasciargli consigli per interpretare al meglio i brani. "Di te mi piace questo conflitto che c'è, costante, tra questa parte profonda e questa parte del guerriero che combatte con te stesso", esordisce Amara dichiarando di apprezzare particolarmente il concorrente della nuova edizione di Amici di Maria ...