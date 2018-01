The Voice 2018 | i giudici | il conduttore e la messa in onda su Rai 2

The Voice of Italy 2018 : giudici Francesco Renga - Al Bano - J-Ax e Cristina Scabbia : The Voice of Italy 2018: ecco chi farà parte della giuria e quando andrà in onda su Rai2. The Voice of Italy 2018: il conduttore e i coach, quando inizia? Altro Spettacolo.it ha rivelato in anteprima il cast della quinta edizione del talent show di Rai2. Il quartetto in giuria sarebbe formato da J-Ax, Al […] L'articolo The Voice of Italy 2018: giudici Francesco Renga, Al Bano, J-Ax e Cristina Scabbia proviene da Gossip e Tv.

The Voice of Italy 5 dal 20 marzo 2018 su Rai 2 : il promo (VIDEO) : Se prima era in forse, ora diventa un'ulteriore conferma. La 5a edizione di The Voice of Italy si farà. Abbiamo avuto ad ora alcune indiscrezioni, fra cui la (probabile) certezza di Al bano, J-ax e Nina Zilli come giudici della nuova serie, ed oltre a loro, abbiamo anche una data: il 20 marzo 2018, giorno in cui il talent show di Rai 2 riaprirà i battenti.A levare qualsiasi dubbio sul ritorno del programma, ci pensa lo spot promozionale in ...

Casting di The Voice of Italy 2018 al via - ecco come candidarsi per partecipare alle selezioni : Dopo l'ufficializzazione del ritorno in tv del Talent della Voce, partono i Casting di The Voice of Italy 2018 alla ricerca degli aspiranti concorrenti. Il programma sarà in onda nella primavera del prossimo anno, sempre in prima serata su Rai2, probabilmente con un meccanismo leggermente rinnovato che ne snellisce il format e riduce il numero di puntate. Il direttore di Rai2 Andrea Fabiano, che ha appena preso le redini dell'emittente ...

Ufficiale The Voice of Italy 2018 su Rai2 con J-Ax - Al Bano e una “squadra rinnovata” : casting in arrivo : The Voice of Italy 2018 era di fatto già una realtà, ma con le prime dichiarazioni ufficiali in proposito da parte del direttore di rete Andrea Fabiano sono state confermate anche le indiscrezioni sul cast della quinta stagione del talent della Voce di Rai2. Dopo un anno di pausa a causa degli ascolti deludenti della quarta edizione del programma, The Voice of Italy 2018 ripartirà da "una squadra totalmente rinnovata", promette il ...