Kfc lancia il pollo fritto acquistabile solo in bitcoin

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) “Forse non abbiamo capito esattamente che cosa siano i, o come funzioni, ma questo non si metterà sicuramente tra voi e unbuono da leccarsi le dita”. È con questo messaggio che la divisione canadese di Kfc ha annunciato via Twitter l’approdo del Colonnello Sanders nel mondo delle criptovalute, con il lancio delBucket: uno speciale secchiello della catena di fast food riservato ai possessori di, appunto. Il bucket in questione, disponibile per il food delivery in edizione limitata e attualmente sold out, comprende 10 tender, 2 filetti di, patatine fritte waffle, salsa e un contorno aggiuntivo. In concomitanza con la presentazione al pubblico, Kfc ha anche iniziato una diretta Facebook in cui il prezzo, pari a 20 dollari canadesi, veniva costantemente convertito in, con aggiornamenti ogni 5 minuti sul cambio tra le due valute. Questo ...