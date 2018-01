Calciomercato Roma News | duello Liverpool-Marsiglia per Strootman Ultime notizie

Calciomercato Roma / News : Nainggolan no - ma Emerson Palmieri può partire (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: Radja Nainggolan non lascerà la capitale, ma Emerson Palmieri potrebbe anche decidere di partire subito.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:17:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Monchi anticipa tutti e prende Jaiteh (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi avrebbe anticipa to una folta concorrenza per arrivare al giovane Bakary Jaiteh.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Monchi : non ci interessano Darmian e Vidal (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore sportivo spagnolo Monchi sottolinea come i capitolini non siano interessati a Mattia Darmian e Aleix Vidal.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:15:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Moreno e Under al Sassuolo per Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:41:00 GMT)