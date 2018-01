Luigi Di Maio | simbolo e candidati | come possono togliergli tutto

Orietta Berti e l'endorsement ai 5 Stelle - il Pd la denuncia per violazione della par condicio. Luigi Di Maio : "Giù le mani dalla cantante" : Orietta Berti e l'endorsement al Movimento 5 Stelle. "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi Rai di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È...

Luigi Di Maio - il figlio di Giulio Andreotti lo ridicolizza : 'Ecco la differenza tra papà e il grillino' : Certo, non è facile essere figli di un padre della Repubblica. Tanto più se tuo papà è stato ribattezzato il 'Divo Giulio'. E tu potresti essere tentato dal fare come Bruto, 'fili mi'... Ma lungi dall'...

Orietta Berti e l'endorsement ai 5 Stelle - il Pd la denuncia per violazione della par condicio. Luigi Di Maio : 'Giù le mani dalla cantante' : Berlusconi un pericolo per l'economia' 'Ieri Orietta, intervistata in radio, da Un Giorno da Pecora ha raccontato di questo incontro e ha detto che voterà Movimento 5 Stelle e la ringrazio per questo ...

"Giù le mani da Orietta Berti". Luigi Di Maio difende la cantante dall'esposto Pd : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi ...

Uno spettro turba i pensieri di Silvio Berlusconi : l'incarico esplorativo a Luigi Di Maio : C'è uno spettro che ha iniziato a turbare i pensieri Berlusconiani: è lo spettro di un incarico "esplorativo" a Luigi Di Maio, in quanto leader del partito più votato. E poi, si sa, non tutto nella politica è prevedibile, nel senso che è spesso accaduto che i fallimenti annunciati diventino successi inattesi.Lo spettro poggia sugli ultimi dati analizzati ad Arcore, che hanno mutato, e non poco, il clima di ...

Orietta Berti : "Luigi Di Maio? Ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per Grillo" : "Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai votato, ero sempre all'estero". Orietta Berti, ospite a "Un giorno da pecora", si sbilancia sulle sue intenzioni di voto per le prossime elezioni.La cantante, durante il programma radiofonico in onda su Rai Radio1, ha espresso dei timori per la questione "alleanze", ma è convinta che i pentastellati meritino di governare: "Quello mi preoccupa un po'. ...

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

Luigi Di Maio incontra il mondo del riso : e strappa applausi con le sue ricette economiche - FOTOGALLERY : Tagliare la burocrazia, ridurre la tassazione delle imprese, ma soprattutto fare in modo che il mondo dell'economia, anche quello delle piccole e piccolissime aziende, possa dialogare con la politica ...

Laura Boldrini sessista : la frase sui 'maschi' Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio : Laura Boldrini sessista. Già, perché la presidenta della Camera candidata con Liberi e Uguali, a Otto e Mezzo da Lilli Gruber , interpellata su chi preferisse tra Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ha ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

Luigi Di Maio - la coltellata di Alessandro Di Battista : elogia Pietro Grasso sulle tasse universitarie : Un'inattesa e metaforica coltellata a Luigi Di Maio arriva da Alessandro Di Battista (inattesa, in effetti, non troppo). Già, perché Dibba - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - ha alzato la ...

Luigi Di Maio - Matteo Renzi & Co : tutte le balle della campagna elettorale : Anche a Palazzo Chigi ci sono i saldi di fine anno che mandano in tilt il bilancio pubblico. Come nelle aziende si fa una ricognizione dei conti per capire da dove cominciare quando cambia la gestione,...

Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’uscita dall’euro : Ne ha parlato ieri sera a "Porta a Porta", cambiando parecchio idea rispetto al passato The post Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’uscita dall’euro appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’euro : Lo ha annunciato ieri sera a Porta a Porta, cambiando parecchio idea rispetto al passato The post Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’euro appeared first on Il Post.