Scarichi un gioco da Google Play Store e compare pubblicità porno

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Dopo l’app che sembrava Pornhub, ma non lo era, ilche nessuno ha chiesto:hot mostrate da applicazioni di, molte dei quali rivolte ai bambini. Questo il bug scoperto dall’azienda di sicurezza Check Point, scovato in almeno 60 applicazioni del, alcune delle quali scaricate un milione di volte, come “Five Nights Survival Craft” e “McQueen Car Racing Game”, ispirata al personaggio del film d’animazione Disney Pixar “Cars”. Nominate “Adult Swine”, queste applicazioni dannose agiscono su tre fronti: facendo visualizzare annunci dal web altamente inappropriati egrafici; tentando di indurre gli utenti a installare finte app per la sicurezza; inducendo l’iscrizione a servizi premium a pagamento. Un portavoce diha detto al Financial Times di aver rimosso le ...