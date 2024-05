Transizione ecologica? Bonificare per la sicurezza e la prosperità del territorio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilitaliano è caratterizzato da un elevato grado di fragilità naturale; il dissesto idrogeologico è un problema antico e non solo un prodotto della modernità: frane e alluvioni, anche catastrofiche, si sono sempre verificate in Italia sin dalle epoche più remote. Nel 2021 il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto , oltre 1,3 milioni di abitanti vivono in zone a rischio frane, mentre sono circa 7 milioni gli abitanti residenti in aree a rischio alluvione. Solo esattamente un anno fa l’Emilia-Romagna è stata colpita tra l’1 e il 3 maggio e tra il 16 e il 18 maggio 2023 da allagamenti, esondazioni, frane che hanno provocato la morte di 17 persone. Si sono registrati picchi di pioggia anche superiori a 600 mm in appena 48 ore, 23 corsi d’acqua sono esondati per un volume di 350 milioni di metri cubi. La grande violenta alluvione ha devastato 91 ...