Milena Santirocco | ritrovata la maestra scomparsa - era in un' altra regione

Milena Santirocco , l'insegnante di danza e fitness scomparsa il 28 aprile scorso, è stata Ritrovata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La 54enne di Lanciano ( Chieti ) è ricomparsa – scrive l'Ansa – in buona salute. Si trova, ora, nel commissariato e ha già avvertito famigliari e parenti.

